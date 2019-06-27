65歲玉燕左側乳房出現5元硬幣大小的瘀青，就醫確診為早期HER2乳癌，手術切除直徑3.8公分癌細胞，但在後續藥物治療卻因多次人工血管感染而發燒，後來拆除血管改用新藥替代，終於擺脫反覆感染，日常行動不再卡「管」。

人工血管是乳癌治療的必備工具，一般HER2乳癌患者完成化療療程即可拆下，不過，很多患者繼續留置2至3年，當做術後治療之用，乳癌防治基金會董事長張金堅表示，調查發現74%癌友希望儘快移除人工血管，如有新的治療選擇，更有高達99%。

除了感染之外，張金堅指出，52%癌友認為人工血管會影響手臂活動，43%覺得有異物感、40%病友認為不拆血管讓自己感覺還在生病，乳癌治療期間有多種靜脈注射藥物，為了少挨針、減少反覆打點滴引起的瘀血與出血，因而出現人工血管。

人工血管長期留置體內，可能增加感染、血栓、血胸或氣胸的風險，收治玉燕的羅東博愛醫院副院長葉顯堂指出，病患表皮有點青青的，不是常見的症狀表現，剛好因瘀青看診檢查後發現裡面有腫瘤，但是不能說瘀青就是腫瘤。

隨著新藥出現，人工血管能早拆就折，不必因卡「管」帶來生活不便，同時葉顯堂呼籲，女性要有篩檢觀念，台灣的乳癌篩檢普及率39%，遠遠不及美國的7成，兩者的差別是零期、1期比人家少20%，所以存活率比別人低。

目前乳癌唯一可以自己掌控的是規律運動，葉顯堂說，規律運動可以降低乳癌風險，已經得到乳癌者有規律運動能夠減少復發風險，健康的人有規律運動可以降低罹患乳癌風險，而體質、外界環境很難改變，唯有規律運動是可以自己掌握。

(中時 )