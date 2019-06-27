原PO分享遇到超佛心老闆，網友卻揭開老闆找到免費保全的真相。(翻攝PTT)

在外地工作，租屋費用是每月一筆不小開銷。有網友在PTT發文分享，遇到佛心老闆，讓她住公司樓上休息室，共有到20坪超大空間，飲水機、洗衣機、網路應有盡有，且月租不到5千。看似幸運的際遇，網友看完卻表示，「你會後悔」、「免費的保全，老闆好聰明」。

原PO在《PTT》WomenTalk板上表示，自己剛到外地工作，人生地不熟的剛好跟老闆聊到在找租屋，「老闆說公司樓上的休息室，平常都沒人用，荒廢了許久，不介意的話可以住公司樓上」，只有一個出入口，而且都有設保全，基本上安全無虞。

原PO表示，「飲水機、洗衣機、冷氣機、網路應有盡有，水電費還都算公司的」、「可以省下一筆開銷」，原PO說到，「三個房間(都可以給我用)合計20幾坪，共用衛浴(不會有濕氣侵襲房間)，不到5千」，最後開心表示，「遇到那麼佛心的老闆真是太棒了」。

文章曝光後，網友紛留言，「妳會後悔」、「免費的保全，你老闆好聰明！幫忙顧公司」、「晚上公司有事都找你，老闆真聰明」、「我也住過公司，以後你會後悔」、「以後公司有任何事，絕對先call你」、「應該是找免費顧公司的沒錯，以後可能會被要求掃地等等」、「在日本這叫社畜」，網友建議「應急暫時住一下，還是要找房子搬出去」。

(中時電子報)