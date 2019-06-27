台南市觀旅局推「台南市民宿合法房間標章」。（程炳璋攝）

暑假來臨，台南市觀光產業進入高峰，旅宿市場卻常有業者偷蓋違建營業，台南市觀旅局推動「台南市民宿合法房間標章」，旅客可看到房間貼有認證標章，即可放心入住。

台南市雙城地區（安平古堡與赤嵌樓）成為全台第一個法定觀光地區，市府配合民宿業者修訂認定辦法，更多具有台南風格的老屋民宿業者得以合法經營。

台南市目前已有299家合法民宿，鑑於過去有業者在取得合法後，增建違建的房間給旅客入住，台南市觀旅局27日開始推動「台南市民宿合法房間標章」，以房間為單位，逐間貼上認證標章，全市目前認證房間共1085間，旅客在房間外看見標章，即可放心入住。

台南市觀旅局表示，老屋翻修改建民宿是台南旅宿業風格之一，若業者違法增建，對旅客來說安全顧慮高，因此台南市政府對民宿消防、結構需符合建管規定的審核嚴格。

台南市觀旅局表示，不想住到有安全疑慮的民宿，旅客可先到「台南旅遊網」查詢合法民宿名單，抵達民宿時，確認該家民宿有「民宿專用標識牌」，最後在每間房間外認明有認證的「台南市民宿合法房間標章」，就是安全合法的房間。

台南市長黃偉哲27日到中西區一家優質民宿業者參觀，台南市對民宿的把關是逐間作認證，每一間合法房間都要納管，保障旅客利益與安全。對非法的民宿業者，會先用勸導的方式來達成讓民宿規格化、合法化的主張。

(中時 )