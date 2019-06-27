桃園市空服員職業工會20日罷工至今已邁入第8天，經過昨今2天的馬拉松討論，最後針對資方的提案調整訴求，工會也把提案內容已交給勞動部、交通部，希望盡早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。勞動部表示，對於今天工會提出具體對案，會對未來的協商、溝通有正面的助益，已把訴求帶給資方，「往好的方向發展」。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，好的協商要有互信、聚焦、應該有的對案等，這些東西都要具備，也需要一些時間的醞釀與促成，工會提出書面的具體版本進入協商，對未來的協商溝通會有正面的助益，接下來就會與資方溝通，希望盡速回到協商談判的方式來解決這樣的爭議。

王厚偉表示，今天上午已經把工會的訴求交給公司了，公司也理解工會的訴求，並交換彼此的想法與意見，「是往好的方向發展中」，但重啟協商前應建立一些比較好的互信機制，如果沒有建立好就啟動協商反而會破壞彼此間的關係。

至於重啟正式協商的規劃，王厚偉並未正面回應僅表示，只要雙方一說好，隨時隨地都可以談，希望盡速促成雙方重回談判桌達成協商。

政治大學勞工研究所教授成之約分析，就這幾天事件的演變，工會一開始態度雖然強硬，但資方態度表現的態度更顯強硬，甚至連7月的班表也取消多日，做好長期抗戰的準備，罷工雖然會對公司營業的損失，但員工除了有所得的壓力外，也會期待工會應盡速達成協約，因此工會才會透過討論改變訴求，雙方仍應盡速回到談判桌，針對訴求討論才能解決問題。

(中時 )