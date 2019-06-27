國內某歌仔戲團林姓男武生隨團到新加坡公演時，心儀一名同團未成年少女，竟趁洗澡時闖入淋浴間性侵得逞，士林地院審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑4年6月，可上訴。

林男去2017年8月4日至8月19日期間到新加坡表演，期間都寄住宮廟旁的貨櫃屋，返回台灣前1天，林與少女在相鄰的淋浴間洗澡，竟以借用沐浴用品為名，拉開淋浴們，衝入隔間內將少女抱起壓制在牆壁上，不顧少女稱不要發生性行為，仍硬上得逞。

林辯稱雙方互有好感，返台後還一起去宜蘭看表演，少女是同意發生關係。但合議庭審酌，少女當天晚上就傳訊給朋友說：「我大劇團的大哥哥硬上」、「拜託幫我保密」、「不能讓我媽知道」、「他們會對那個哥哥生氣」、「拜託不要跟男友講」等語，直到返台後1個月以藥物自殺，父母探究原因，才知道女兒遭欺負，隨即去報警。

合議庭認為，案發後少女服用藥物自殺，認定確實因此事件受有心理上之創傷，為了不想影響劇團間友情，才會同意去宜蘭看表演，不影響遭到性侵的事實。而且，少女第一時間Line訊息「我快死了」、「好噁心」、「我覺得我好髒」等羞憤交加之情緒，與一般實務上可見性侵害後所生反應相符，且少女原本就有男朋友，並非林辯稱的男女朋友，因而判決林男有罪。

(中時 )