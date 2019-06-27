環保署今（27）日召開專案小組第3次初審會議，審查彰化二林精密機械產業園區開發案，環評委員認為開發單位對於再生水去化、廢汙水排放、生態環境、地下水位、防洪滯洪、土壤液化、地層下陷等問題仍解釋不清，須補齊資料再審一次。

環委劉小如認為應考慮生態、環境永續，為下一代著想；不能如縣府所主張，工業區開發完全視業者需要。李錫堤認為，開發計劃並未注意到強震的可能，對河川防洪也不夠周延，且此地為古河道，土壤液化風險高。李公哲則說，整個開發區域的水平衡不夠周延，且提升再生水的水質成本高昂，不確定性高。

不過環委廖惠珠站在經濟角度指出，由於中美貿易戰造成台商回流，其中很多是精密機械工業，而這個產業有群聚的特性，通常是母雞帶小雞的方式，必須一整塊區域來容納，不適合分散。

與會的台灣機械工會代表指出，園區預定地從未發生水災，且農作每公頃年收入40萬，工業收入則可達2、3億，相差很大。目前已登記的廠商數目已超過土地需求，不必擔心變成蚊子園區。台灣精密機械工業的發展很有成果，值得繼續推動；台商鮭魚返鄉，需要一塊規劃完整的基地。

台灣環保聯盟副秘書長賴佩茹表示，附近的中科園區土地還很多，不需要再浪費一塊完整的良田；其他縣市待租售的土地也更多，經濟部應詳加調查，不要再破壞農地。一位當地高中機械教師陳福模則說，此地主要靠抽地下水灌溉蔬果，如果受到汙染，也會造成食安問題。

此案在1月22日第2次專案小組初審遭駁回，按程序須交環評大會確認。3月27日環評大會當天，彰化鄉親乘4部遊覽車北上，縣長王惠美親自帶隊拜託環委支持，大會決定退回專案小組進行第3次審查，結果今天決定還要再審一次。

(中時 )