台中市南屯區有一民眾的小孩掉了錢包，本來對找回不抱任何希望，沒想到春社派出所員警一通電話，要媽媽來領回錢包，讓她大感驚喜，於是在臉書《南屯大小事》PO文表示：一通春社派出所顏警員的電話，讓我重新燃起希望！謝謝好心人士！

日前傍晚6點多，郭姓國中生在放學途中不慎遺失皮夾，熱心民眾撿到，將它送至春社派出所，員警查看皮夾內的證件，順利連繫上失主的母親陳女，再由失主的父親領回。

能找到遺失的錢包，讓陳女很驚喜，特別在臉書社團《南屯大小事》上貼文「南屯真是個好地方，錢包掉了，心情好低落，原本不抱任何希望，一通春社派出所顏警員的電話，讓我重新燃起希望，謝謝好心人士」，表達對拾獲民眾與員警積極通知的感謝之意。

網友也紛紛留言表示「南屯好地方，我的錢包不慎丟在豐樂公園也原封不動地回到我手上了~」、「我之前也有撿過也是送南屯派出所，做善事是開心的」、「好心人還是很多的！」

春社派出所長董力勳表示，提醒民眾上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，民眾如需警察協助請撥打110，員警定會熱誠提供必要的服務。

(中時 )