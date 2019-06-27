位於台東市光明路的阿桑剉冰，保留30多年的古早味。（莊哲權攝）

位於台東市光明路的阿桑剉冰，保留30多年的古早味。（莊哲權攝）

碎冰上舖著Q彈的粉粿，再淋上熬煮5小時的香濃糖蜜，讓人消暑又銷魂！台東市30多年歷史的古早味阿桑挫冰，1碗只要40元，冰不夠還可以免費加冰，跟老闆娘阿桑親切的笑容一樣，吃得到滿滿的誠意，讓人透心涼。

台東燠熱的下午，位於光明路菜市場附近的古早味阿桑剉冰手推攤車旁，老闆娘阿桑與她的二女兒、媳婦正忙著舀冰、配料，店裡坐滿前來消暑的顧客，正大口吃冰，「俗擱大碗」的剉冰配料超多，有粉圓、仙草、大小紅豆、綠豆、粉條、硬花生、QQ、湯圓，還有招牌的傳統豆花及Q彈粉粿，都是純手工調製。

而剉冰的靈魂就在於糖蜜，阿桑的丈夫江明啟是嘉義人，早年是那卡西的樂師，經常遊走於各大酒家，他說，妻子年輕時在嘉義大林糖廠工作，知道煮糖的祕方，加上自己再研究，固定要熬煮5個鐘頭，糖蜜才會香郁。

阿桑剉冰已經有30幾年歷史，不少老台東人想吃冰，都會到這家樸實單純的冰品老店，電視美食節目的報導，加上網路的口耳相傳，更提升知名度，個性豪爽的江明啟說，不做則已，要做就要做到讓客人滿意。

(中時 )