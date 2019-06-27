前韓國女團KARA成員具荷拉，近來運勢超不順，在歷經與男友互毆、自殺風波後，昨晚在日本節目《東京電視台音樂祭2019》復出首秀，又遇到了洋裝下滑大走光事故，她今(27日)也在社群網站首度發聲，堅強的表現令粉絲心疼留言：「加油，走花路吧！」

具荷拉昨晚復出首秀，在表演經典歌曲《Mr.（ミスタ）》扭臀舞時，發生重大走光意外，身上穿著的低胸洋裝一度下滑至腰際，她也發揮最大敬業精神，在背對鏡頭時趁機整理衣物，完成演出。

而具荷拉稍早也透過社群媒體回應了走光事故，「前一天在舞台上玩的很開心，雖然發生了令人驚嚇的事件，但是我盡了最大努力，感謝大家的支持」，堅強回應讓粉絲也心疼留言「敬業的小姐姐！妳一定會越來越好的」、「我看到的只有她的專業和敬業」、「可算成功複出了，經歷了這麼多，加油吧」。

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(中時電子報)