▲草屯國小三年級學生用心栽種茁壯長大的皇宮菜，將作為植物人的餐食。（楊樹煌攝）

▲草屯國小師生除種菜捐給創世會，學生們並溫馨製作卡片，要送給安養院內的植物人，祝他們健康。（楊樹煌攝）

草屯國小的學生們，27日將他們親手種植的皇宮菜捐贈給創世基金會，希望他們用愛心栽種的蔬菜，能讓院內植物人吃得更健康，場面溫馨感人；校長陳文燦說「孩子們送菜到創世，是種愛的傳遞，相信這只是個開始，不是結束，我們要讓這樣的活動讓愛繼續走下去」。

草屯國小從今年五月起，在輔導室主任鄭月雲帶領下，與一群三年級學生進行一場不一樣的生命教育活動，教室內種出一盆盆的皇宮菜，經師生用心栽種下茁壯長大，今天全數捐給創世基金會，將作為植物人的餐食。

李姓同學在成果採收後表示「原來種菜沒想像中那麼簡單，但這次活動卻讓我們了解農夫的辛苦，也體會到助人之樂，更希望創世基金會的植物人叔叔阿姨們都能吃出健康。」學生們並溫馨製作卡片，要送給安養院內的植物人，祝他們健康。

草屯國小校長陳文燦也有感而發指出，「種菜作公益活動，讓大家看到孩子們對生命的呵護跟重視，也因大家有愛，讓這個社會變得更加溫暖」，這樣有意義的活動，草屯國小會繼續走下去，持續為植物人傳遞愛的關懷。

創世草屯院長曾香潓表示，感謝草屯國小師生的愛心，創世一路走來，靠著社會大眾不間斷的支持，才能延續對植物人的照顧。不論力量大小，其實每個人都能發揮一己之力，希望大家以細水長流的方式，每月300元支持植物人營養餐食，讓植物人得到更好的照顧，愛心專線：(049)255-1119

(中時 )