在台灣每12位65歲以上老人就有1位失智症患者，患者照護權利近年成為熱門議題，大台南熱蘭遮失智協會29日在成大醫學院成杏廳舉辦的台南國際失智照護博覽會，有國外學者分享照護新知識和臨床經驗，學生參與需付學分費，民眾500元即可參展。

成大醫學院失智症中心及大台南熱蘭遮城失智症協會合辦的失智照護博覽會邁入第3年，今年29日在成大醫學院成杏廳進行，成大醫院失智症中心主任白明奇表示，以往聽眾被動接受訊息，這次化為主動，直接溝通互動，讓民眾可全方面了解。

白明奇表示，台灣對失智症疾病重預防、少篩檢，並有「3動2高」預防口訣：頭腦要「動」、有氧活「動」、休閒活「動」、「高」度學習、吃「高」抗氧化食物。博覽會當天的4場研討會包含「真相、人權、兩難、證據」4大主題，其中「生物標記與失智篩檢：雙面刃」講座裡，邀請美國醫學教授伍狀國，將以美國社區為例，強調篩檢的重要性。

當天設展攤位包含：輔具資源、長照保險、藥物治療等6大面向，共20個攤位免費提供民眾參觀。現場有3位志工針對失智症家庭照顧者的身心問題，提供資源，減輕照顧壓力。

4場學術研討課程都邀請專家演講，酌收報名費，學生聽課可算入學分，專業人士1000元、一般大眾500元、大眾3人同行1000元，開放現場報名，民眾可詳見活動官網：成大醫院失智症中心。

(中時 )