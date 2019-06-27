郭姓女子自2015年初起在臉書開設「媽媽寶貝大作戰」社團，集資團購低價的嬰幼兒尿布及奶粉，她在6、7月間遭上游廠商倒債，且斷了貨源，她為了維持可依約供貨假象，部分商品還高買低賣，13名買家不疑有他陸續匯款共約千萬元，卻等不到出貨。台中地院依詐欺罪判處徒刑5年，全案仍可上訴。

判決書指出，郭姓女子的「媽媽寶貝大作戰」社團，以團購集資方式販售嬰幼兒奶粉及尿布，網路買家向她訂貨後，她再向上游廠商訂購出貨。郭女在2015年6、7月間遭上游廠商倒債89萬餘元，財務狀況受到影響，而且已無法再透過原管道取得低價商品。

郭女為避免買家起疑，還向部分買家捏造出1名上游廠商「楊藥師」，1人分飾兩角與買家聯繫，有13名買家不疑有他，陸續自2015年4月至2017年1月間陸續匯款約千萬元，其中不乏有被害人匯出高達2百至3百萬元不等款項，但到同年2月間都收不到貨，才知陸續被騙報警。

郭女則大喊冤枉說，上游廠商雖然倒閉，但是她1年多來持續出貨，要是真詐欺大可隨時停止出貨，此案只是單純的民事債務不履行，並非詐欺。

台中地院法官認為，郭女已沒有低價貨源卻持續向買家佯稱有低價商品提供買家轉售營利，同時虛擬「楊藥師」，取得買家信任等行為均屬於詐欺取財故意，依詐欺罪判處徒刑5年。

(中時 )