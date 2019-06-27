現年56歲的盧森堡「阿嬤級」桌球老將倪夏蓮，今天在第二屆歐洲運動會桌球項目女子單打拿到銅牌，進而取得2020年東京奧運門票，寫下桌壇新紀錄。

1963年出生於浙江的倪夏蓮，1979年進入國家隊，1983年世錦賽奪得混雙冠軍，1988年漢城奧運桌球第一次成為正式項目，倪夏蓮沒能獲得參賽資格，1989年離開中國大陸，1991年定居盧森堡，2000年雪梨奧運終於站上了奧運舞台，並且闖進了最後16強。

歲月無法阻擋倪夏蓮的運動生涯，2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運與2016年里約奧運都看到她的身影，尤其是里約奧運更成為盧森堡在開幕典禮的進場旗手。

倪夏蓮在這次歐洲運動會表現得非常出色，雖然在四強賽落敗，但她隨後4比2擊敗摩洛哥選手楊曉欣，獲得銅牌以及東京奧運入場券。

倪夏蓮賽後受訪時表示，「這場比賽可說是我運動員生涯中最重要的一場勝利，畢竟我現在已經56歲了，明年還能參加奧運會簡直是奇蹟。」

倪夏年強調，「支撐我在桌球場上持續奮戰的力量就是LOVE，88歲老母親、2個孩子以及家人，最重要的是我的國家盧森堡，沒有他們就不會有現在的我。」

(中時電子報)