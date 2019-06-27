現年56歲的盧森堡「阿嬤級」桌球老將倪夏蓮，今天在第二屆歐洲運動會桌球項目女子單打拿到銅牌，進而取得2020年東京奧運門票，寫下桌壇新紀錄。
1963年出生於浙江的倪夏蓮，1979年進入國家隊，1983年世錦賽奪得混雙冠軍，1988年漢城奧運桌球第一次成為正式項目，倪夏蓮沒能獲得參賽資格，1989年離開中國大陸，1991年定居盧森堡，2000年雪梨奧運終於站上了奧運舞台，並且闖進了最後16強。
歲月無法阻擋倪夏蓮的運動生涯，2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2012年倫敦奧運與2016年里約奧運都看到她的身影，尤其是里約奧運更成為盧森堡在開幕典禮的進場旗手。
倪夏蓮在這次歐洲運動會表現得非常出色，雖然在四強賽落敗，但她隨後4比2擊敗摩洛哥選手楊曉欣，獲得銅牌以及東京奧運入場券。
倪夏蓮賽後受訪時表示，「這場比賽可說是我運動員生涯中最重要的一場勝利，畢竟我現在已經56歲了，明年還能參加奧運會簡直是奇蹟。」
倪夏年強調，「支撐我在桌球場上持續奮戰的力量就是LOVE，88歲老母親、2個孩子以及家人，最重要的是我的國家盧森堡，沒有他們就不會有現在的我。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。