長榮航空空服員罷工超過一周，勞資雙方仍未看到重回談判桌的跡象，而負責協調的勞動部，今有官員批評交通部放話、扯後腿，交通部政務次長王國材回應，這次罷工兩部會都很忙，心情不是很好，應該是有人誤解，雙方部長、次長的關係都很好，「我們是解決紛爭，不要製造內部紛爭」。

交通部統計，長榮今日181航班中，取消105班，影響旅客2.1萬人次，從27日開始，長榮採取取消長程、保住短程的策略，有多餘人力才會加班，例如胡志明、成田、福岡、大阪等航線放大機型，洛杉磯與香港則是加班，而轉機客變少，是讓旅客在國外直接轉機，不要先到台灣。

至於外界質疑長榮恐因這次罷工，表現不佳而失去國外機場的時間帶，王國財指出，長榮的狀況屬於臨時而非故意，都可以與機場討論，時間帶應不受影響。

至於有勞動部官員私下批評交通部「扯後腿」，王國材嘆口氣表示，這次大家都很忙，心情不是很好，應該是勞動部有人的個人意見，不代表兩部關係，實際上雙方部長、次長關係都很好，他們是要來解決紛爭，不是製造內部紛爭。

王國材指出，交通部這次負責好輸運，過去幾天對媒體的回應也只有提出大方向，很多機密性的東西或談判內容，他也不知道細節，有人說交通部四處放話，應是誤解。

被問到勞資是否有回來談的意願，王國材露出尷尬的笑，強調勞動部正在認真、審慎處理，工會今天有釋出善意，提出清楚對案，他認為是很好的起步，相信資方也會有善意回應。

(中時 )