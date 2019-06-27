年僅35歲的馮義傑躍居布袋戲偶服界的人氣設計師，入行15年創作500餘件絕美華服，常受邀到各地展覽。（王文吉攝）

馮義傑今年首創「青御綻藍」系列作品，加入天然藍染元素，深受日本收藏家青睞。（王文吉攝）

馮義傑20歲那年創作的第一件處女座「紅衣少女」偶服，被洋裁老師相中，展示在台中新光三越專櫃。（馮義傑提供）

布袋戲偶服設計師馮義傑（左）常受邀到各地展覽，重視完美的他，親自鑽進櫥窗佈展。（馮義傑提供）

布袋戲偶服設計師馮義傑（左）常受邀到各地展覽，患有多重障礙的馮媽媽（右）克服行動不便，堅持參與每場開幕。（馮義傑提供）

「謝謝爸爸送我那台裁縫機。」知名布袋戲偶服設計師馮義傑年僅35歲，他念高中時，父親買了1台縫紉機，讓他誤打誤撞栽進偶服領域。馮義傑一手包辦設計圖、打版、畫版及縫製等，包括黃俊雄家族的天地、天宇和霹靂系列，不少劇中戲偶服裝都是出自馮義傑之手。

馮義傑的父親是退伍老兵，母親患有多重障礙，他從小和姐姐分擔照料工作；談到為何投入布袋戲偶服領域？馮義傑回想起念高中時，父親買了1台縫紉機給姐姐，但姐姐對針線沒興趣，他自告奮勇接收，還去上了縫衣機課程。

馮義傑18歲才接觸裁縫，當時他報名百貨公司洋裁課，其他學員主攻裙子、襯衫等時裝，馮義傑則獨鍾古裝戲服。馮義傑第一件處女作是「紅衣少女」，被洋裁老師相中，展示台中新光三越專櫃，之後他到彰化學習布袋戲偶服，也曾赴苗栗苑裡的布袋戲製片廠當助理。

馮父及姐姐相繼因病過世，馮義傑為就近照顧母親，於是在自家頂樓成立「羽皇偶服館」工作室。他從不會拿針線起步，憑著興趣不斷自學研究，一手包辦設計、打版、縫製等，一針一線縫製布袋戲偶服，撐起家中經濟重擔，還讓作品登上螢幕，並在布袋戲圈闖出名號。

不到10坪大的工作室，到處都能看到馮義傑製作的華麗偶服，15年來針線縫製500餘件華服。不只製片廠、收藏家及野台戲戲班，聞風找上馮義傑訂製戲服，近年也有日本的粉絲收藏作品，還有海外人士慕名來台參觀展覽。

馮義傑說，每個戲偶角色都有靈魂，偶服也是一樣，服裝的色彩、質地與線條，都能傳達出戲偶個性；製作布袋戲服耗時又費工，注重精細縫工只是這行最基本的要求，「完成一套戲服最重要的，就是對作品的態度」。

「很感謝爸爸送我那台縫衣機，讓我能宅在家工作。」馮義傑說，他從小就想為戲偶設計服裝，現在不僅圓夢，還能當成工作賺錢，又不用擔心媽媽沒人照顧。馮義傑近年娶妻生子，有妻子協助照料母親，他更能專心創作。

馮義傑躍居布袋戲偶服的人氣設計師，他說，父親和姐姐生前反對他做這一行，無法親眼看到他的成就，是此生難以彌補的遺憾，而患有多重障礙的媽媽克服行動不便，堅持參與他的每場展覽，帶給他滿滿的安慰與鼓勵。

(中時 )