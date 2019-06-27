國會政黨聯盟籍基隆市議員楊石城宣布角逐基隆市立委。（張穎齊攝）

民進黨籍前議員陳志成，面對黨將徵召立委蔡適應參選，目前仍堅持要參選立委。（張穎齊翻攝）

第三勢力崛起！基隆市立委選戰開打，國民黨定於一尊，推派議員宋瑋莉競逐，民進黨擬將徵召立委蔡適應拚連任，但民進黨前議員陳志成也堅稱要選。另外，無黨籍的議員張耿輝以及國會政黨聯盟楊石城，今（27）日都相繼宣布，也要角逐立委選戰，呈現「5搶1」的局面。

張耿輝表示，他2011年因為痛恨國民黨未信守承諾照顧基隆，憤而退黨參選立委，當時挑戰前立委謝國樑與現在的基隆市長林右昌，拿下1萬2332票，雖然落敗，但這次決定要再站出來，因為看到基隆交給藍綠2黨完全執政後，市政仍無起色，所以他秉持「無色覺醒、人民做主、還政於民」的精神參選。

「不要再讓遵從黨意、拿香跟拜的政客執政！」張耿輝說，基隆市民已經覺醒，不需要騙選票的藍綠政客，基隆港已從以前世界7大貨櫃港沒落；若他當選，他會爭取汐止五股高架道路延長至北五堵，改善因為下汐止的回堵車潮；另外要求水利署評估找適當地點設置攔河壩，解決大武崙淹水情形。

張耿輝說，考量整個市容觀瞻問題，他不設總部、不插旗子，只有行動總部專車，希望改善選舉風氣，且堅持選到底、不接受被「摸頭」。

「藍綠都太爛！」楊石城表示，他2016年有參選過立委，當時對上蔡適應與國民黨郝龍斌、親民黨劉文雄，他拿下1萬9045票，這次也決定站出來，並選到底，不接受搓圓仔湯，因為他看到政府都還再亂花錢；若他當選，他會爭取捷運與環港商圈，而不是現在政府推的輕軌與軍港遷移。

楊石城指出，藍綠雖都有基本盤，但不一定都會投他們，張耿輝也是藍營軍方體系，只有他是跳脫藍綠。楊也炮轟，宋瑋莉當了5屆議員、1屆議長，議長有那麼多經費，但她到底做了什麼，他爭取了外木山改造以及機車可下鄉考照，但都被宋搶功，宋根本沒有卓越的表現。

針對楊的批評，宋瑋莉對此僅表示「不予理會！」

針對民進黨將徵召蔡適應，陳志成堅持表示「我要選！」陳說，他在海大讀法律，當立委適合的，如果民進黨要開除他黨籍，他不會怕，強調自己是民進黨創黨元老。至於途中有可能退出嗎？陳則說「民進黨要說服我，才有談的機會，不排除任何可能。」

(中時 )