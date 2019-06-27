郭姓空服員回應中天記者時，只說是無心之過，感到抱歉，希望外界不要模糊焦點。（中天新聞）

沒說好話就是假新聞？工會成員點名媒體：要去反擊。（中天新聞）

長榮空服員罷工第8天，各界撻伐，但有一工會幹部、長榮空服員23日上午在罷工現場點名數家媒體指稱，「這些媒體報導罷工新聞，有不利空服員的，是假新聞，要在場的空服員發動男友、家人，到新聞下方留言反擊」，該名空服員後來發現此一事件鬧大，在臉書上發文道歉。該名空服員的身份也曝光。

中天新聞報導，有一工會幹部、同時也是長榮空服員，於23日在罷工現場，點名報導者、端傳媒等媒體，在報導罷工新聞時，有不利空服員的，都是假新聞，要大家發動自己的網軍包括男朋友、家人，到新聞下方留言；若回不出來，就留言「長榮空服員加油」，讓現場媒體嘩然。

該空服員的此一發言更引發爭議，有媒體記者在臉書發文抱怨，「有事媒體快拍，沒事媒體走開，原來我還有第二專長，名為工具人」，該名空服員後來也發現此一事件鬧大，在臉書上發文道歉，同時這位空服員身份也遭起底，原來是之前被要求被老外要求擦屁股的郭姓空服員，中天記者向她求證時，她不實際回應，只說是無心之過，感到抱歉，希望外界不要模糊焦點。桃園空服員職業工會則對此事也不願說明。

(中時電子報)