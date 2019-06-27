120場英語故事屋活動皆備有豐富獎品。(曹婷婷攝)

2019台南市英語閱讀季將於下周一、7月1日正式開跑，廣受大小朋友喜愛的「英語故事屋」活動，即日起開放線上報名！鑒於去年活動訊息尚未正式對外公布，名額就已被「秒殺」，讓許多人向隅，今年在黃偉哲市長指示下，特別增加場次至120場、遍及35個行政區，主辦單位台南市政府第二官方語言辦公室呼籲爸爸媽媽手刀搶先報名，120場英語故事屋活動皆備有豐富獎品，希望讓小朋友留下難忘暑假回憶！

二官辦表示，英語故事屋活動一直已來都受到民眾廣大熱烈回響，去年活動訊息尚未正式對外公布，已有許多神通廣大的家長們「秒殺」，今年特別加碼至120場，遍及35個行政區。部份場次特別安排代言偶像Clifford大紅狗進行現場互動，其中30場由外籍人士為小朋友說故事，精彩可期。

為鼓勵更多民眾參與，二官辦向企業募集豐富獎品，作為有獎徵答禮物，參加的小朋友不但可接觸全英語故事，還有多項獎品可以拿！包含敦煌書局贊助500多本英語故事書；富樂夢教育基金會贊助文具禮盒，環保無毒橡皮擦、色鉛筆、木製環保筆記本等；大員皇冠假日酒店贊助1090張餐飲折抵券。讓參加者都能滿載而歸，歡迎市民朋友踴躍報名。

(中時 )