炎熱酷暑來臨，小朋友在水池裡玩得不亦樂乎。（竹南鎮公所提供）

竹南觀光大使推廣在地農產。（竹南鎮公所提供）

炎炎夏日去哪消暑？苗栗縣兩大海水浴場搶占暑假商機，紛紛推出活動吸引民眾入場，竹南鎮崎頂新樂園27日率先舉辦啤酒嘉年華，安排樂團表演、千人烤肉派對、喝啤酒大賽等活動，盼提升周邊經濟效益；通霄海水浴場則選在7月6日舉辦超跑大會師公益活動，促進觀光產業鏈。

暑假來臨，節節高升的氣溫讓人想泡水中清涼一下，玩水商機苗縣2大海水浴場嗅到了，2019年竹南啤酒嘉年華在崎頂新樂園舉辦，竹南鎮公所指出，今年活動以享受「文化宴、音樂、啤酒」為主題，一連18天除了農特產市集、趣味遊戲及烤肉等活動，還能享用免費的花式調酒及飲料。

竹南鎮長方進興指出，竹南盛產華寶大西瓜，活動現場備有清涼西瓜汁、乳清氣泡飲品供民眾品嘗，另外7月6日將舉辦文化宴邀請五星級大廚林明德以啤酒入菜，用在地食材製作創意料理，即日起供民眾訂席享用，一桌2500元，限量10桌訂完為止，詳情電洽崎頂新樂園。

振興地方經濟，通霄海水浴場選在7月6日舉行開幕活動，與超跑團隊合作，結合公益募款、show girl走秀、公益大使選拔等帶動周邊經濟效益，通霄鎮公所指出，活動安排老少咸宜的氣球造型教學、舞蹈表演、特色土雞料理品嘗等，另有百萬超跑齊聚展示，民眾玩水消暑還能兼做愛心。

(中時 )