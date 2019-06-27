宋慧喬、宋仲基3年前因《太陽的後裔》交往，隔年步入禮堂成為令人稱羨的銀色夫妻，今(27日)劇情急轉直下，雙宋突然閃離，不僅令看好兩人的粉絲吃驚，先前砸大錢分別請兩人代言的廣告商也傻眼，韓媒報導，部分廣告商證實正在考慮換代言人，雙宋過去吸金力驚人，宋仲基曾以1.2億台幣接下大陸保養品代言，如今可說「錢」途堪憂。

宋仲基2016年因《太陽》愛情、事業兩得意，同年他以這股氣勢接下大陸保養品代言，1.2億台幣的酬勞創下韓星海外廣告價新高，而宋慧喬昔日狀告品牌侵權，30億韓元（約台幣9150萬元）代言費意外遭掀底，韓媒當年估計兩人結婚有如「兩間中小企業合併」，家產總計約15億台幣。

今爆出婚變，宋仲基所參演的《阿斯達年代記》製作公司股價下跌，而雙宋先前以好形象接下不少代言，合約中要求代言人在代言期間不能爆出負面新聞，離婚消息勢必與合約內容產生衝突，有廣告業者透露，宋慧喬所代言的家電廠商正緊急開會，考慮修改下月播出的廣告或另找代言人，喬妹代言化妝品牌目前也很驚慌失措，但是否真要中止廣告或求償違約金，目前還是未知數。

(中時電子報)