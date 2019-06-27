3年前爆發的台大醫學論文造假案，台大醫學論文造假風暴，曾獲十大傑出女青年、被網友封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所教授張正琪，因被認定有違反學術倫理情事，不服被撤銷教授資格且遭解聘、兩年內不得聘為台大教師；5年內不再受理教師資格申請等處分，提出行政訴訟尋求救濟，台北高等行政法院審理認為撤銷教授資格、解聘處分都合法，今(27)日判張女敗訴。本案可上訴。

本案發生在2016年11月，國外網站「學界同行審論平臺」（PubPeer）揭露台大前生化所教授郭明良研究團隊，涉及多篇論文涉及造假，其中時任校長楊泮池擔任數篇論文共同作者，使得整個事件備受矚目，也在國際上引起討論。2017年2月24日，台大召開教師評審委員會，調查後決議解聘郭明良、張正琪，並認定共有8人違反學術倫理，給予不同程度處置。其中張正琪除被解聘，兩年內不能聘任為教師，還另有5年內不受理教師資格升等審定申請等處分。

對於台大校方的處分，張正琪聲稱，2013年刊登在Cell Death Differ的論文與其升等教授無關，另2008年刊登在JBC的論文自己是第三作者，不涉及違反學術倫理部分，否認論文造假，提訴願翻案不成，提出行政訴訟救濟。

台北高等行政法院審理後認為，有關解聘一定時間不能聘任為教師部分，張正琪是經台大、教育部及科技部認定違反學術倫理，已損及教師專業尊嚴，嚴重違反為人師表的倫理規範，有違《教師法》規定，經有關機關查證屬實，解聘是經台大所、院、校三級教評會的決議作成處分，並無不法。

張正琪升等教授資格被撤銷，北高行認為，本件是張經檢舉其升等教授送審的代表著作及參考

著作之一有違反學術倫理情事，經台大依其處理要點相關規定，責由醫學院組成調查小組開啟調查程序，用意係在重新檢視張當初升等教授時的審定處分，張正琪於其教授資格經審定後，經檢舉其送審著作涉有舞弊情事，台大作成撤銷其教授資格，及5年內不受理其教師資格審定申請，符合修正前審定辦法，及台大處理要點等規定，並無違誤。張提出的兩件訴訟，都判決駁回。

(中時 )