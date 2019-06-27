▲玉山銀行員工在嶄新的圖書館中陪著學童一起閱讀、講故事，場面溫馨。（楊樹煌攝）

由玉山銀行捐贈偏鄉魚池國小的「玉山圖書館」，今27日歡喜啟用，南投縣政府祕書長洪瑞智特在教育處長陸正威陪同下，前往魚池國小並與玉山銀行人資長王志成、校長廖志家共同主持揭牌儀式，並宣布該圖書館正式啟用。

玉山圖書館啟用典禮在玉山合唱團優美的歌聲中拉開序幕，魚池國小的舞蹈團和直笛隊也以美妙的舞蹈和樂音迎接這個嶄新的日子。

洪祕書長在會中特別感謝玉山銀行發揮企業社會責任，結合玉山志工基金會發起「玉山黃金種子計畫」，勸募近350萬元經費協助魚池國小整修圖書館，為偏鄉及教育資源匱乏的魚池鄉打造舒適安全及輕鬆活潑的玉山圖書館，讓孩子能在優質環境中閱讀成長。並期勉同學們透過閱讀拓展視野，提升競爭力。

王山銀行人資長王志成表示，玉山銀行已成立27年，為求回饋社會，2005年啟動黃金種籽計畫，該計畫首階段規劃10年內在全台校園打造100座軟硬體兼備的偏鄉優質圖書館，該計劃已在2016年達成目標，並啟動第2階段計畫，迄今已達成一半目標，在全台已打造144個圖書館，南投縣共6個，魚池國小是第144個，未來該計畫將持續推動。

典禮結束後，玉山銀行員工也在嶄新的圖書館中陪同學童一起閱讀、講故事，場面溫馨。

(中時 )