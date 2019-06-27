雲嘉南藝術盛事2019夏至藝術節正式展開，包括「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」5大主題，各個主題獨具特色，串聯近60場精彩節目。（新營文化中心提供）

由雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及台南市共同主辦的2019夏至藝術節正式展開，這場雲嘉南地區最大的藝術盛事，內容包括「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」等5大主題，各個主題均獨具特色，串聯近60場精彩節目演出，新營文化中心也公布重點活動時程，邀民眾享受盛夏的藝術饗宴。

新營文化中心表示，精彩活動從7月開始，今年挑選多檔優質好戲，7／6由TASO台灣藝術家交響樂團打頭陣，帶來由孩子們熟悉的「虎姑婆傳奇」改編而成的《誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會》，藉由跨界創作讓親子共同感受音樂與故事的渲染力；安徒生和莫札特的創意劇場將兒歌改編成爵士版本，藉由互動遊戲，7／13日演出屋頂動物園《音樂消失的秘密》。

7／20的《Roseman玫瑰俠》則是奇巧月團改編自歌仔戲胡撇仔經典劇目《大盜玫瑰賊》，融合日本寶塚風的歌舞演唱，帶來歡樂爆笑的戲曲音樂劇，讓民眾以平易近人的方式認識傳統戲曲；7／28舞鈴劇場結合扯鈴、舞蹈、體操及現代劇場元素帶來《海洋慶典》；7／31比利時．德爾克與費昂馬戲團《飛天鋼琴》將鋼琴改造成天空中的遊樂場，是結合特技與音樂的酷炫演出。

壓軸的精采演出則在8／3，由布拉瑞揚舞團演出《路吶LUNA》，這是第17屆台新藝術獎年度大獎的得獎作品，是布拉瑞揚舞團將布農文化結合當代舞蹈藝術，首次全篇全新田調舞作，活動詳細資訊請至Google或臉書搜尋「夏至藝術節」及兩廳院售票系統查詢。

(中時 )