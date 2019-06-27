日前上和海運公司舉辦「高雄旗津、溫州洞頭小三通直航典禮」，遭陸委會砲轟是場「大騙局」，陸委會副主委邱垂正27日再度強調，旗津僅是漁港，溫州洞頭也非小三通港口，陸委會將與相關機關進一步查明是否有違反兩岸條例情事，如未經許可，或以相關辦法處以三年以下有期徒刑、最高1,500萬元的罰金。

邱垂正27日表示，依照規定，中華民國船舶經主管機關許可得航行到大陸，但航港局並未收到有關高雄旗津與大陸溫州洞頭小三通直航的申請。再者，高雄旗津及溫州洞頭均非「小三通」港口，依法並無「小三通」可能，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，亦無停靠溫州洞頭之可能。

邱垂正說，如果經查明涉及違反兩岸條例第28條，陸委會將依照兩岸條例第80條第一項規定處以三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一萬元以上、1,500萬元以下罰金。

上和海運公司25日舉辦「高雄旗津、溫州洞頭小三通直航典禮」，當天稍晚陸委會發新聞稿指出，經查主辦首航活動的「上和海運股份有限公司」，其船舶運送業許可證，業於2019年1月23日經交通部航港局註銷，且該公司已於108年6月12日解散。

新聞稿表示，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口，以及人員往來相關規範，交通部及內政部移民署等相關主管機關可依據兩岸條例第28條、第29條、第80條（船舶直航兩岸）、第40條（貨物）以及第10條（人員）及移民法第74條等相關規定進行查處。

新聞稿說，上和海運舉辦的小三通首航活動，是個大騙局，其目的在營造其對外宣傳影片上所說的「貨出去，人進來，發大財」假象。

(工商 )