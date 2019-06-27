大湖鄉親不滿民宅、民地被畫入河川治理線，怒批經濟部水利署強占民地。（巫靜婷攝）

二河局規畫課長劉振隆說明新方案，但大湖鄉親不買單。（巫靜婷攝）

大湖鄉親不滿民宅、民地被畫入河川治理線，頭綁布條、手舉標語抗議。（巫靜婷攝）

說明會沒有共識，大湖鄉親湧上前向二河局人員陳情。（巫靜婷攝）

大湖鄉親與二河局人員重申先還地，再討論後續工程，否則將帶隊到經濟部及水利署抗議。（巫靜婷攝）

經濟部水利署「後龍溪水系主流後龍溪治理計畫」因河川治理線畫入民宅、民地引起大湖鄉親反彈，第二河川局自2016年陸續召開5場說明會釋疑，去年6月二河局承諾年底要公告將治理線退縮25米，不料遭水利署駁回延宕至今，27日50多名鄉親集結抗議要求政府「還地於民」，最終雙方無共識。

大湖富興村民控訴，20多年前水利署為了整治河川、防洪疏浚將後龍溪上游大湖農工至法雲寺河川兩側畫入河川治理計畫線，但當時公告未落實也沒有公文通知，村民得知土地被納入治理規畫，包含土地利用、轉移都被嚴重限制，多年奔走陳情，要求政府應重新檢討計畫範圍。

去年6月19日二河局召開地方說明會，承諾願將河川治理線退縮25米，還地於民17.5公頃並在年底完成公告，但計畫上呈水利署卻被要求補正緣由及建議，附上但書在非工程措施下，地主及屋主若遇淹水需自行負責，由於雙方無共識，村民27日頭綁布條，舉牌進行抗議，現場氣氛火爆。

二河局再次召開說明會，由祕書魯壽民及規畫課長劉振隆拋出新方案，擬將原訂河川治理線退縮25米改為13米，留下12米供二河局施作河堤等防汛工程，但村民堅持先將土地歸還，後續若有河堤共構或防汛道路等規畫再做討論，會終雙方無共識，村民怒指與會人員沒有決定權，揚言帶隊到經濟部或水利署抗議，魯壽民表示，會將村民意見將帶回研議。

魯壽民表示，無法給居民確定的公告時間，主因是近年氣候變遷，容易出現強降雨，經濟部認為此案有檢討之必要，針對現場村民眾多意見，包含部分村民表示自家土地未被納入歸還、土地徵收的可能性，皆會帶回局內釐清討論，再舉行說明會尋求共識。

(中時 )