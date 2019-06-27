漁業佳音！ 歐盟今決議移除我IUU黃牌警告 18:562019/06/27 中時 游昇俯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為屏東縣長潘孟安（右）前往模里西斯的遠洋漁業基地，瞭解冷鏈和漁撈作業技術。此為示意圖。（取自潘孟安臉書/中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農委會今（27）日表示，台灣自104年10月1日遭歐盟列入打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業不合作國家黃牌警告名單後，台歐盟歷經3年多的諮商，今日終獲歐盟執委會決議，將我國自漁業黃牌名單移除。農委會會與歐盟及各漁業團體持續推動合作，積極參與國際漁業管理組織，落實遵守各項國際規範，善盡國際責任。農委會將於晚間7時召開記者會說明。 (中時 ) #歐盟 #漁業 #黃牌 #農委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅秉成：同婚將平權思維擴散社會角落 15:532019/06/24 政治 蘇揆視察拔針進展 盼成功申辦口蹄疫非疫區 18:342019/06/24 政治 搶救文蛤大作戰 張麗善成立漁業輔導團隊 18:092019/06/25 社會 憂雨季木瓜整欉害了了 農委會：排水用藥雙管齊下 14:092019/06/26 生活 性平處：性別主流化工作坊成果豐碩 14:262019/06/26 政治 農委會公布芒果收購補助價 若無法拉抬價格研議再調漲 18:572019/06/26 生活 歐盟對博通展開反壟斷調查 23:102019/06/26 財經 博通數據機涉壟斷 歐盟開查 04:102019/06/27 全球財經 秋行軍蟲通報獎勵128人 農委會：未來區域防治為主 13:392019/06/27 生活 新住民加保農業職災保險 農委會：7月上路 16:322019/06/27 生活 生活熱門新聞 長榮年終驚人？男星嘆：已是鉅款 - 生活 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 - 生活 重回談判桌？長榮因這原因還要等 - 生活 80歲退役老兵無所不知！孫女翻他手寫筆記...看呆了 - 生活 少吃飯血糖不降？醫：吃這些更慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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