農委會今（27）日表示，台灣自104年10月1日遭歐盟列入打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業不合作國家黃牌警告名單後，台歐盟歷經3年多的諮商，今日終獲歐盟執委會決議，將我國自漁業黃牌名單移除。農委會會與歐盟及各漁業團體持續推動合作，積極參與國際漁業管理組織，落實遵守各項國際規範，善盡國際責任。農委會將於晚間7時召開記者會說明。

(中時 )