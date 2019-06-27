舊山線鐵道自行車與日本輕井澤信濃鐵道連續簽署兩年的票券互惠合作意向書，促進國際觀光交流。（何冠嫻攝）

日本信濃鐵道株式會社贈送扭蛋機，內有各式火車樣式磁鐵、吊飾，所得將贈與舊山線沿線3所小學。（何冠嫻攝）

舊山線鐵道自行車將於7月1日正式營運，開放B段路線並推出優惠票券。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府領先全台首創舊山線鐵道自行車，將於7月正式營運。（何冠嫻攝）

三義鄉鐵道自行車自去年7月試運轉風靡全台，成功吸引各地觀光人潮。苗栗縣政府27日舉辦記者會宣告Rail Bike將於7月1日正式營運，祭出優惠票價並增設新路段，提高載客人數，並接軌國際與日本合作，讓國內外旅客飽覽苗栗鐵道沿線的純樸風光。

舊山線鐵道自行車經過1年試營運將於7月1日正式營運，27日苗栗縣長徐耀昌偕同行政院政務委員張景森、交通部觀光局技術組副組長林秀霞等人也出席記者會，張景森對於鐵道自行車讚不絕口，盼能成為國際級的遊樂園區。徐耀昌更感謝政務委員張景森與觀光局、台鐵局、促參司等單位官員的大力支持與配合，期許Rail Bike能成為國際觀光新亮點。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，A、C兩條路線自是營運起已吸引25萬人次搭乘，7月起將開放B段行經龍騰站、勝興站路線，並將A、C票價分別降為250元、B段200元，再因應暑假加開班次，預估每日載客數可超過2000人次。

此外，日本輕井澤信濃鐵道也與鐵道自行車簽署兩年的票券互惠合作意向書，憑乘車券可免費兌換日本「信濃鐵道2日周遊券」，日方27日贈送扭蛋機，收入所得將贈予舊山線沿線經過之育英國小龍騰分校、鯉魚及僑成國小等3所小學，回饋地方。

為提升縣內國際觀光，舊山線鐵道自行車也加入中華航空香港分公司「台灣享樂趣」平台，只要持華航自香港出發登機證，購買鐵道自行車乘車券可享9折優惠。

(中時 )