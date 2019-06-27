台中市文化局配合「台中購物節-全城on sale」，邀請10大文化館舍響應加入優惠商家，台中市推出購物節來拚經濟，有10大文化館舍響應加入優惠商家，推出許多優惠活動，在7月10日至8月18日消費可享3倍累計優惠，鼓勵民眾一同參與文化消費。

參與館舍包括台中市眷村文物館、台灣味噌釀造文化館、霧峰民生故事館、霧峰林家宫保第園區、市定古蹟摘星山莊、台中刑務所演武場、林懋陽故居(一德洋樓)、立夫中醫藥博物館、亞洲大學現代美術館附設禮品部、臺中市纖維工藝博物館的天染工坊文創店與可艾比綠工藝咖啡餐館等。

文化局在27日於中市眷村文物館舉辦活動記者會，市議員沈佑蓮議員、北京里長蘇乙青等人與會。張大春表示，市長盧秀燕推動購物節拚經濟，感謝響應的館舍各推出優惠活動，邀請民眾到各文化館舍，體驗文青購物風。

今年首度參與台中文化館舍串連活動的有台灣味噌釀造文化館，以碾米廠起家隱身於豐原巷道內，成立全國第一座味噌主題文化館，除介紹味噌種類、釀造方法，還有DIY活動；「霧峰‧民生‧故事館」是霧峰在地人尊稱「阿飛仙」的醫師林鵬飛故居及診所，館內販售安心健康餐點，並保存診療室、老沙發、留聲機等文物。

(中時 )