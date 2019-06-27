地勤人員表示，票務簽轉的學問深奧，必須受過票務專業訓練，最基本要先了解各國入出境與轉機規定，才有資格上線值勤。（陳麒全攝）

長榮航空取消班機累計已破千班，受影響的旅客人數突破20萬人，沒有飛勤的的飛機停滿桃園機場停機坪（翻攝畫面）

長榮航空部分空服員持續罷工，長榮取消班機累計已破千班，受影響的旅客人數突破20萬人，長榮動員所有內、地勤人力24小時支援票務櫃台，協助旅客簽轉機票，現今機場辦理簽轉的旅客已經逐日減少，所以目前將支援人力轉往接聽客服電話的部分。

在罷工期間受影響的旅客常抱怨等待簽轉的時間太久，但其實票務作業專業程度高，不只是以票換票這麼簡單，作業上細節繁瑣，工程浩大，票務人員幫每位旅客處理簽轉所需的時間，從幾十分鐘至好幾天都有。

地勤人員表示，票務簽轉的學問深奧，必須受過票務專業訓練，最基本要先了解各國入出境與轉機規定，才有資格上線值勤。

以距離最近的桃園至香港航班為例，是最簡單的簽轉作業，只要查詢友航是否有空位，只要有空位，就可以馬上簽轉過去，讓旅客登機，短時間就完成了。但台港航線原本的載客率就比較高，加上罷工後的簽轉，已讓各航空公司班機爆滿，根本容納不下長榮航空簽轉的旅客，票務人員只有想辦法去找航班、找路線。

為了讓旅客可以起程到達目的地，票務人員曾經幫旅客從桃園飛南韓仁川再轉香港，光飛行時間就多了好幾倍，繞了一大圈後，還要加中間轉機等候時間，但為了能夠抵達目的地，旅客只好被迫接受。

簽轉美國機票作業更為繁複，有些旅客還要安排轉內陸其他地點，例如從桃園至美國中部的堪薩斯州，要先查太平洋航段的第一個直達航點是到洛杉磯、舊金山，或是芝加哥，確認有機位後，再查後段那是哪家美國國內線航空公司有機位，順利的話剛好可以連結起來，再告知旅客是否同意這樣的安排，萬一旅客不滿意，等於白忙一場，全部程序再重新來。

最麻煩的還是歐洲航線旅客的簽轉，因為轉機首站的選擇多，可以從香港、廣州、上海、東京、仁川、曼谷等不同城市，但除了確認有機位以外，還要注意這些航點在過境轉機的規定上，是否需要簽證或特殊規定，這知識都是票務人員的專業能力範疇，必須幫旅客注意及把關。若是旅客身分、證件如果不符合該國的過境轉機需求，這些轉機點就必須排除，以免旅客的航程半途被卡住。這次有1位旅客，必須在曼谷中停超過10個小時，才有班機接飛前往阿姆斯特丹，但為了最快能起啟，也只有接受這樣安排。

另外，航空機票等級繁多，即時同樣是經濟艙，也有不同等級，售價也不同，如果要改票、改行程、退票等，都有需要依機票等級，給付不同金額手續費。據了解，長榮航空這次簽轉機票或退票，因為特殊的罷工因素，完全不收手續費，而且轉出給友航的機票，如果友航經濟艙沒有機位，只要豪華經濟艙、商務艙有位子，都優先安排旅客轉出搭乘，以旅客的行程安排為優先，當中的差價由長榮航空自行吸收。

票務人員表示，簽轉作業專業程度高，不是拖延時間讓旅客久候，是真心盡快找幫旅客航班處理，但有時真的會因為航段空位卡住，只好重複查詢。成功幫旅客簽轉，心中雖然高興完成工作，但簽轉的機票錢都要付給友航，每1筆都關係到長榮員工未來加薪、年終獎金，讓工作人員心中五味雜陳，但罷工行動要持續多久目前尚未明朗，長榮航空的票務人員只能持續繃緊神經，堅守工作崗位，發揮自己的專業能力，盡量協助旅客啟程，順利抵達目的地。

(中時 )