北市新生南派出所長勤中心肌梗塞 送醫急救 19:102019/06/27 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市大安警分局新生南路派出所所長林胡坤下午參加治安會議時突然心肌梗塞送醫急救（圖取自Google Map ） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市大安警分局新生南路派出所所長林胡坤，27日下午2時在所內，準備參加社區治安會議時，突然感到胸悶、心痛，同仁發現後緊急將他送往國泰醫院，診斷發現林心肌梗塞，隨即進行心導管手術，並裝設2隻支架後，目前狀況穩定在院觀察中。 58歲的林胡坤是資深所長，20日甫由民權一派出所調任新生所原本在派出所，今天下午正準備參加分局治安會議，突然感到心痛不適，隨即前往國泰醫院就診，經緊急救安裝心導管後，目前狀況穩定，分局長周煥興稍後也前往探視。 (中時 ) #派出所 #所長 #會議 #突然 #治安 也許您會感興趣 推薦閱讀 槍擊案連環爆 警政署掃黑6天抄51把槍 15:082019/06/23 社會 北市博愛特區路樹倒下 壓傷女騎士 20:362019/06/23 社會 平鎮警擴大治安座談會 民眾參與踴躍 17:232019/06/24 社會 訂單下錯了！女差點中詐騙洗腦咒 12:532019/06/26 社會 《八佰》突然宣布撤檔 各界嘩然 14:562019/06/26 娛樂 地方掃描－國道聯結車 突然起火燃燒 04:102019/06/27 地方新聞 警專同學同所服務 相約一起上警大 11:102019/06/27 社會 登山客太魯閣得卡倫步道休克昏迷 送醫不治 12:022019/06/27 社會 天使之眼守護家園 建商建置監視錄影獲表揚 15:282019/06/27 社會 警通知領回錢包 民眾：燃起希望 18:022019/06/27 社會 社會熱門新聞 108年度雲林縣學校校長第一階段遴選名單出爐 - 社會 - 中時 美女教授張正琪涉論文造假 台大降等解聘無不當 - 社會 - 中時 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 彰化警涉特種行業插乾股 牽動警局人事大地震 - 社會 - 中時 趙建銘判囚3年 台開案第5度撤銷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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