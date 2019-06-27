北市大安警分局新生南路派出所所長林胡坤，27日下午2時在所內，準備參加社區治安會議時，突然感到胸悶、心痛，同仁發現後緊急將他送往國泰醫院，診斷發現林心肌梗塞，隨即進行心導管手術，並裝設2隻支架後，目前狀況穩定在院觀察中。

58歲的林胡坤是資深所長，20日甫由民權一派出所調任新生所原本在派出所，今天下午正準備參加分局治安會議，突然感到心痛不適，隨即前往國泰醫院就診，經緊急救安裝心導管後，目前狀況穩定，分局長周煥興稍後也前往探視。

(中時 )