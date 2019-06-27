20190627中天新聞 宋慧喬2月IG狂刪照 外界猜測雙宋婚姻瀕危

曾是外界羨慕的金童玉女組合「雙宋」夫婦，今早在宋仲基主動發布聲明下，正式宣告2年婚畫下句點，隨後宋慧喬也發出聲明證實兩人因個性不合，不得已做出這樣的決定。正當外界在討論誰對誰錯的同時，女方坎坷情史也被起底，雖然曾與5位演藝圈男神交往，但也惹上許多對女生不好的傳言。

宋慧喬拍戲全心投入，幾乎每拍一部戲就會男主角陷入熱戀，2000年拍攝《藍色生死戀》與宋承憲禪傳緋聞、2003年演出《All In 真愛宣言》與李秉憲陷入熱戀、2004年《浪漫滿屋》與Rain爆出多次約會、2008年又與《他們生活的世界》玄彬認愛，從好友升格情人，最後是2016年《太陽的後裔》與宋仲基假戲真做擦出愛火，最終步入禮堂。

宋慧喬感情豐富，情史也精采，但與李秉憲的一段情，卻最傷她的玉女形象。當時被封為「韓國第一情侶」的兩人，交往不到1年就宣布分手，之後更爆出分手原因，竟是因宋慧喬受不了李秉憲的怪異性癖，性愛花招太重口味，忍無可忍決定分手。

雖然宋慧喬在分手後，始終不想談論與李秉憲這段情，但兩人關係或與可以從李秉憲的回應嗅出端倪，他坦言與對方分手主要原因就是為了不影響宋慧喬的演藝前途，認為對女方來講，目前正是該好好創一番事業的年齡。

(中時電子報)