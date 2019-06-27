教育部今天表示，去年9月進入建國科大資管系就讀的印尼學生，有19人被安排至焊接工廠打工，每周工讀時數高達48至54小時，每月還被以各種名目苛扣約1.5萬元。教育部次長劉孟奇痛批建國科大「惡行重大」，身為教育者已嚴重失格。

教育部除原已懲處建國科大108學年起不得招收境外生外，將新增列專案輔導學校及扣減相關獎補助款等懲處措施。至於學校、工讀仲介公司有無構成詐欺罪、強制罪及違反人口販賣等情事，將轉請檢調單位調查。

教育部技職司長楊玉惠表示，今年6月接獲建國科大印尼學生投訴，他們的護照與居留證遭工讀仲介公司（世新國際人力資源公司）扣留並被迫超時工作，暑假無法回印尼。教育部著手調查，6月20日與19位印尼學生晤談取得一致證詞，今天則約談建國科大主管，學校一概否認知情，但教育部不採信。

楊玉惠說，建國科大去年9月招進32名印尼學生，11月起其中19名被安排至焊接工廠工作，他們周一至周五的上午在學校上課，中午時間，會有交通車接送他們到工廠打工，從下午1時30分工作到晚上9時或10時，周六、周日還要加班，每周工讀時數高達48至54小時，已超過法律規定的20小時。

根據學生工作薪資發放明細表，他們每月被世新國際人力資源公司扣取約1.5萬元的不當款項，包括儲蓄學費、學校住宿費、便當費及服務費。不過學校表示未收取所扣的儲蓄學費與住宿費，便當費廠商與學校均表示未向學生收取。

劉孟奇表示，印尼學生每月被扣約1.5萬元、8個月共12萬元，但學校及世新國際人力資源公司均稱未收到這些錢，太離譜。建國科大主管面對教育部約談時，對於學生遭到這樣的待遇，卻稱不知情，那是失職。

建國科大在今年3月間就被檢舉以代辦費名義向境外學生收取行政管理費及學生超時工作，教育部懲處該校108學年起不得招收境外生，現在又發生印尼學生被苛扣工資及嚴重超時工作的情形，已是一個失格的教育機構。

(中時 )