疾病管制署今（27）日下午公布高雄市新增2例本土登革熱確診病例，其中1例出現在市中心的安吉里，個案沒有去過金獅湖市場周邊，使得高雄市登革熱疫情確定移往市中心，擴散到新的感染地點。

今天新增2例本土登革熱病例是居住三民區鼎強里60多歲女性與安吉里50多歲女性，近期皆無出國史，平時活動地都以住家為主。鼎強里的個案平日有至金獅湖市場（鼎金里）及檨仔林埤濕地公園（鼎強里）消費及運動的習慣。

而值得注意的是安吉里在日前出現1例確診病例，而今天新增的50多歲女性沒有去過金獅湖市場周邊，疾管署副署長莊人祥表示，代表安吉里成為新的感染地點，存有感染源的可能。

由於2名個案分別與6月23日及26日公布的個案住家相距200公尺內，鼎強里個案因有金獅湖市場活動史，研判為三民區鼎金里群聚案的次波疫情，目前三民區的群聚已達26例、包括7例次波病例。

至於高雄登革熱的病媒蚊是否已向市中心移動？莊人祥指出，這要觀察安吉里會不會有6月27日以後發病的病例出現，如果有病例就是屬於第3波感染。

新增2例個案分別於6月24日及25日出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，就醫通報後，經檢驗確認皆感染登革病毒第四型，目前1人已經住院治療中，另1人將安排收治住院。

高雄登革熱疫情持續主要是部分社區頂樓水錶箱、地下室消防水池與住家屋簷溝等仍查有病媒蚊孳生，加上高溫多雨影響。疾管署已經跨區動員12名孳清專家組成金獅湖市場專案小組，前往金獅湖市場周邊疫情熱區，深入每一角落進行孳生源巡查。

(中時 )