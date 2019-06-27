備受好評的台南古蹟漫遊券你買了嗎？今年暑假推出最新優惠，台南市政府文化局結合古蹟售票景點（赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661臺灣船園區）推出2019新版「台南古蹟漫遊券」聯合套票，7月1日起販售。

台南市文化局表示，去年熱賣近6萬張的「台南古蹟漫遊券」，今年度加入全新景點生力軍「1661臺灣船園區」，但仍然維持150元優惠價格，憑券即可暢遊府城古蹟5選4，讓您自由搭配不一樣的遊程體驗。

本次推出整合票券，除可憑券於園區享消費優惠外，更好康加碼3景點，享十鼓仁糖文創園區、臺南左鎮化石園區、台南市美術館購全票75折，歡迎國內外旅客舊雨新知，感受不一樣的體驗。

此外，年底前憑券至「十鼓仁糖文創園區」、全國唯一化石主題園區「臺南左鎮化石園區」及藝術殿堂「台南市美術館」等3大新興經典景點，還可享全票75折購票優惠。

逛古蹟當然不能錯過炙手可熱的特色商品，年底前，遊客只要於各古蹟園區消費時出示漫遊券，單價50元以上商品即可享9折優待。

2019台南古蹟漫遊券，限期販售至今年12月31日止，優惠價150元只在聯合發行的5處古蹟景點售票口獨家販售，各園區門票使用皆無限期，這次逛不完，下次還可以出示漫遊券繼續玩。

(中時 )