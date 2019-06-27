國民黨官方粉專釋出一個「反鐵籠公投，凱道大會師」的圖片，結果被綠營側翼粉專與親綠媒體指控抄襲中國大陸的圖片，聲稱「國共一家親」。然而，國民黨前青年團總團長呂謦煒指出，兩者都使用免費公開素材網站，這完全是假消息。呂謦煒更揶揄，綠營側翼散播假消息，蔡政府要不要讓他們關3天？

呂謦煒在其臉書文章上指出，國民黨官方粉專釋出一個「反鐵籠公投，凱道大會師」的圖片，結果馬上被綠營側翼粉專抓出大陸「19 課堂」使用的圖片，似乎是相同的設計，就被綠營側翼把國民黨跟「反鐵籠公投」遊行抹紅，試圖模糊遊行的焦點。

呂謦煒強調，其實國民黨跟那個大陸網站使用的是同一個來自「Freepik」的素材網站，來源也都標明可供免費公開使用。難道只要跟大陸網站用的圖是同樣的圖，就要被不滿中國大陸的綠營網友批鬥一番？這不是綠色恐怖、甚麼才是綠色恐怖？「小心了，使用合法免費素材，也會被綠營側翼『抹紅』！」

呂謦煒提到，相信有在操作粉專或者有美編需求的你，不免會去參考一些中國大陸或者國外的免費素材網站，只要是標明可以合法免費使用，就會抓下來改作一番，輕輕鬆鬆改製成一篇漂亮的文宣。然而，這樣的你要小心了，如果中國大陸網站跟你使用了一樣的素材，你就隨時可能被反中國大陸、仇中國大陸的人「抹紅」！

呂謦煒更具體指控只是堵藍、 奉命刑事兩個粉專散播假消息、製作假新聞，沒有向中國國民黨 KMT求證。呂謦煒質問，蔡英文政府，是不是應該讓他們立刻關三天？

同時，呂謦煒更強調，「同時還要呼籲大家，七月七日一起站出來，向鐵籠公投說不！」

(中時 )