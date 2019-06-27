鹿港復興路、東隆路店家如雲，卻是遇雨就淹，卻因為在兩鄉鎮接界都沒處理，昨天召開協調會，到現場敲開溝蓋，附近店家都噁了，腐臭又充滿油汙與垃圾的溝水，下雨就這樣流進店家了。（吳敏菁攝）

鹿港復興路、東隆路店家如雲，但排水溝卻被垃圾塞爆，只要一下雨，不到5分鐘就淹了，店家苦不堪言，但位在鄉鎮接界，長期以來，鹿港、福興公所互推，住戶們氣爆了，水是流動，治水能這樣分區嗎？昨天召開協調會，總算確定福興鄉公所向縣府申請補助疏濬計畫。

「再也無法忍了！」復興路上店家說，排水溝平常幾乎滿水位，遇雨則淹，溝水一下子就滿溢到街上，漫成河流，不僅過往行人涉水、機車滑水，更一波波湧進了店內，且不是雨水這麼簡單，濃重的臭水溝味，清到昏天暗地。

店家說，請來包通指出，整條排水溝都被垃圾阻塞，由於店家行政劃定在鹿港鎮，排水溝地界卻在福興鄉，向兩公所反映都沒下文。

住戶更指出，這幾年遇到下雨就發抖了，有次福興鄉公所派兩輛垃圾車來，發現是鹿港行政範圍又開回去。

「下點小雨都這樣，大雨還得了？」這次立委柯呈枋服務處、議員黃俊源、鎮代施義成、泰興里長施宣和等接受陳情，找來縣府工務處、水資處和鹿港、福興鄉公所，徹底把脈，現場會勘，一敲開溝蓋，溝水泡著垃圾，死水浮著廢油，莫不噁斃了。

但前往會勘公所人員也指出，鹿港國中前復興路上校地是福興鄉，但道路是鹿港，道路和水溝是一體，路是鹿港，水溝也該屬鹿港，至於北側東隆路還待鑑界才能釐清權責。

縣議員黃俊源跳出來說，不管誰做都是要動支公款來施工，豈可再拖、再推，排水溝要全部掀開來疏浚，垃圾通通清出來。

最後決議由福興鄉公所負責向縣府提報疏濬計畫申請補助經費，至於，東隆路兩鄉鎮交界水溝，待把水溝清通後，若須進行變更設計再進一步研議。

(中時 )