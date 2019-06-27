立委黃國書為解決中是舊市區學校的校舍老舊及設備不足等問題，邀請教育部國教署、台中市教育局及在地議員等人會勘13所國中小，協助爭取整修新建經費。黃國書27日表示，會勘除幫助各校解決眼前困難，並驗收過去爭取建設的成果，尤其，看到忠孝國小已完成美侖美奐新廁所工程，實在令人感動。

黃國書表示，台中市最早發展的舊城區，國中小各具悠久歷史，雖用心維護管理，但難免面臨設備老舊不堪使用等困擾，邀請教育部國教署與市府教育局及在地議員於26日及28日兩人進行勘查10所國小與3所國中，將彙整各校問題，並協助爭取經費解決，讓師生能有更安全完善的教學與學習空間。

此行會勘中爭取國教署與教育局的補助經費解決中正國小與育英國中新校舍與禮堂各項設備不足問題，改善光明國中、忠信國小、台中國小及崇倫國中舞蹈教室與禮堂等校舍漏水問題；爭取居仁國中、忠孝國小、忠明國小、育英國中與成功國小等多所學校，增設無障礙電梯、改善遊戲器材、老舊廁所等裝修經費，並將協助國光國小爭取圍牆拆除綠美化構想。

黃國書服務處表示，28日將繼續進行力行、樂業和大智國小等學校的操場及遊樂設施老舊破損問題，協助爭取改善經費，讓孩子在學校安心學習，家長也能放心。

(中時 )