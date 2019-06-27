走過龍子、龍女入學高峰，今年小一新生人數又急遽下滑了，統計今年小一，只有1萬21人，相較於去年1萬1112人，少掉1091人，各校又面臨減班了，為降低重演教師超額的夢魘，預留控管名額，彰化縣政府確定今年不辦理教師甄試。

流浪教師失望，但是並不意外，校園教師注入新血輪雖然受到期待，不過溜滑踢式的少子化浪潮，造成新進教師，一旦遇到減班、教師超額，就得被調派到其他學校，縣府都預留控管的名額，把衝擊降到最低。

去年龍子、龍女入小學，一下子新增35班，教育處得以一下子甄試普通教師15名、英語教師5名。

為了解決提升教育品質，國小每個班級教師配置員額已經提升為1.65名，去年理應可以新增近50名教師 ，但考量龍子、龍女是少子化下滑線的新軍突起，仍需合理控管

，甄選名額傾向保守。今年又回復了開缺完全掛零，不少流浪教師說料到了，不過，代理教師的名額還是不少，還是希望年年都能開缺，「讓代理教師這條路走得有希望

」。

初步估計，各校要招聘代理教師的名額，預估至少有2、300名之多，但是實際缺額還要等學校7月5日以後才開始填報。

教育處表示，今年有126校要自辦代理教師，49校委託彰化縣政府辦理，縣府將聯合中彰投一起招考後，統一於7月22日辦理分發。

(中時 )