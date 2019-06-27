行政院長蘇貞昌在臉書發文，告訴大家台灣從歐盟非法補撈漁業的黃牌警告名單除名，他也期勉漁民，繼續努力討海，一年400億的遠洋水產，可以繼續送往世界各地賣！

蘇揆說，這幾年，歐盟為了打擊非法捕撈漁業，會對疏於管理的國家祭出警告，嚴重的話會禁止水產進口歐盟。2015年，台灣就收到一張黃牌警告，台灣水產有賣不出去、價格較差的市場危機。

蘇揆表示，台灣的遠洋水產一年產值400億，實在不能承受被判紅牌的後果。這些日子以來，政府跟漁會、漁民們溝通，逐漸做好捕撈管理，同時，該修法的修法、該監督的監督、該協商的協商，大家一起努力。終於在今天，台灣總算被移出留校察看的黃牌名單！

他表示，今天之後，漁民朋友可以一如往常。但政府幾年來的努力，密切跟國際組織聯繫，讓台灣的遠洋漁業更友善對待環境，才能讓所有漁民繼續努力討海，一年400億的遠洋水產，可以繼續送往世界各地賣！

(中時 )