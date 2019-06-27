新幾內亞烏拉旺火山爆發

列名全球最名列全球最危險火山之一的巴布亞新幾內亞烏拉旺火山（Mount Ulawun），昨天開始連續爆發，大量岩漿與濃煙噴發高達13至15公里，景象極為壯觀。目前火山灰已籠罩整座城鎮，當地約5000餘居民已在官方安排下撤離家園。

澳大利亞國家廣播公司報導，當地時間周三早上7點開始發出火山爆發警報，衛星圖像顯示火山噴發的濃煙與火山灰已衝到13到15公里高的天空，整天都聽得到火山岩漿滾動的隆隆聲與地面轟鳴。當地公路已有3 處被熔岩阻斷。

Close up shot of Mt Ulawun eruption today, with red lava blasting out. People living their villages near the volcano and moving out. Picture taken by Sophie Gett. #Ulawun #Ulamona #WestNewBritain #PNG pic.twitter.com/PNd8XnGcQE — Quentin Talingapua (@QuencyHoooraay) June 26, 2019

綜合外媒報導，當地社區長者拉吉薩（Chris Lagisa）表示，居民們在教堂大廳聚集，帶著一堆裝滿家當的袋子，準備搭乘卡車、貨車和越野車逃離。他說，疏散通知預計持續一周左右，但火山噴發狀況已經稍見緩和。

中央社報導指出，烏拉旺火山位於偏遠的俾斯麥群島(Bismarck Archipelago)，因具有大規模劇烈噴發的顯著風險，被列為供研究的全球16座「十年火山」(Decade Volcanoes)之一。烏拉旺火山過去幾十年中會定期小型爆發，前兩次的爆發分別發生在2000年9月和2001年5月。

新幾內亞航空公司（Air Niugini）已無限期取消所有在基姆比（Kimbe）霍斯金斯機場（Hoskins Airport）降落的航班，達爾文火山灰諮詢中心（Darwin Volcanic Ash Advisory Centre）也已向國際航班發布「紅色」警戒。

(中時電子報)