伊恩麥克連飾演職業騙徒。（華納兄弟提供）

由奧斯卡金獎影后海倫米蘭與伊恩麥克連攜手合作演出的《大說謊家》，釋出海報與電影預告，兩大演技派組合再加上奧斯卡獲獎編劇比爾坎登自製自導，讓人眼前為之一亮。

電影改編尼可拉斯希爾勒的賣座小說，主角是一個不曾相信過任何人的職業騙徒：羅伊寇特尼(伊恩麥克連 飾)，他一生中無所不騙，心狠手辣毫不留情，而且不留下任何痕跡。某日他在網路上認識一名有錢的寡婦：貝蒂麥雷許(海倫米蘭 飾)。

兩人見面後相談甚歡，毫無疑問地，貝蒂很快就被羅伊幽默風趣的談吐與溫柔貼心的態度所吸引，但出乎羅伊意料的是貝蒂竟是他這一生中見過最聰明、優雅、風趣而且有品味的女性；貝蒂對羅伊敞開心胸毫不隱瞞，大方地打開大門邀請他進入她家與她的人生中，此時的羅伊開始驚訝地發現自己竟然是真心喜歡貝蒂，他一生中未曾有過如此心動的感覺，讓原本按照計畫應該發生的騙局，竟在最後的轉瞬間峰迴路轉，面對這個一生一次能讓自己動心的女人，羅伊將會做出什麼樣的選擇？電影預計於今年12月13日在台上映。

(中時 )