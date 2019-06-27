中榮埔里分院今年擴大投資，將原本0.2T磁振造影儀升級成1.5T，並於今天正式啟用。（楊樹煌攝）

臺中榮民總醫院埔里分院為提高醫療服務品質，全面提昇醫療檢驗精準度及疾病診斷正確率，特別引進1.5T磁振造影儀（MRI），並於今27日下午舉行啟用儀式，院長徐慰慈表示，中榮總埔里分院不斷提升設備水準，就是要給鄉親更好的醫療服務，

中榮埔里分院「1.5T磁振造影儀」啟用儀式今下午2時在一樓大廳舉行，由該院院長徐慰慈主持，南投縣衛生局副局長吳美玲、大埔里地區所有議員、埔里鎮長廖志城、仁愛鄉長夫人李淑芬、迦南精神照護體系副院長江秀珍及地方各界貴都應邀參加，場面隆重。

中榮埔里分院院長徐慰慈在會中指出，醫學科技發展迅速，醫療影像技術日新月異，該院為順應時代潮流，近幾年來，不斷在醫療設備上投下巨額投資，如104年引進128切的電腦斷層，105年裝置體外震波碎石器，107年成立心導管室。

尤其，今年更擴大投資，將原本0.2T磁振造影儀升級成1.5T，四年來投資先進醫療儀器設備達上億元，徐院長說，埔里分院不斷提升設備水準，為的就是要給鄉親更好的醫療服務，1.5T磁振造影儀的影像更為清晰，可提高醫師臨床更精準的診斷，埔里分院未來仍會不斷的提升更新設備，精進醫療品質，歡迎大家多加利用。

南投縣衛生局副局長吳美玲表示，南投縣政府政策落實在地醫療，照顧縣民健康，很感謝埔里分院在醫療政策的配合，埔榮物理治療在魚池衛生所開辦，讓在地民眾受益良多，感謝院長的支持，也給鄉親健康的身體及美好的未來。

(中時 )