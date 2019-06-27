謝秉富（左1）是銲接產訓班班長，分署長劉邦棟（左3）及訓練師劉文賢（左2）肯定表現。（劉秀芬攝）

曾在科技業當主管的謝秉富，因常常加班，在長期壓力下他決定轉行，至勞動部勞動力發展署雲嘉南分署銲接產訓專班上課，從零開始學銲接，目前已取得2張銲接證照，並且將進入夢想企業中鋼集團興達海洋基礎公司上班。

32歲的謝秉富，義守大學醫務管理系畢業，身高178公分，身材高䠷有型，大學畢業後他沒有從事本業，選擇從科技業基層技術員做起，一路升上領班、課長，但因常常加班，下班回到家還要繼續處理公事的長期壓力下，讓他決定轉行。

「銲接會有成品，工作成果看的到，很有成就感。」謝秉富說，離職後的志向就是要進到中鋼集團工作，產訓專班剛好符合他的理想，從沒學過銲接的他，接觸後也銲出了興趣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，產訓專班是根據合作企業的需求來客製化課程，在分署專業訓練後，再到合作企業實務訓練，學員只要成績及格，合作企業就會僱用，可以馬上進入產業上班。謝秉富目前已取得一般手工電銲跟半自動電銲證照，將進入自己心中的夢想企業上班。

雲嘉南分署新一期銲接產訓專班現正開放報名中，預計招收15人，在分署訓練388小時，合作企業實務訓練152小時，成績合格即可到合作的廈興國際、漢泰科技、日揚科技上班，起薪26K至35K，有興趣學銲接或是想轉業的民眾，可上雲嘉南分署網站查詢。

(中時 )