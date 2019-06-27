針對立法院宣布今天臨時會要開到午夜12點 但明明臨時會還有第三次會議(6／28至7／5)還六天的開會時間，為何要挑燈夜戰？!對此，立委陳宜民表示，立法院臨時會變成常態化，已不利憲政發展，而今又壓榨議事人員超時工作，這就是蔡英文所言「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」？!

陳宜民表示，本會期立法院並未如過去會期結束後通常都會延會的慣例，但卻仍必須加開臨時會，以處理公投法等需協商一個月的冷置期的重大爭議法案。臨時會的召開，雖然沒有一定的條件限制，但是立法院臨時會卻逐漸演變成常態化，實在也非一個正常國會的正常狀況，有礙民主限制的發展。

陳宜民指出，今天是第七會期第一次臨時會第二次會議的最後一天，民進黨突然以多數暴力要求延長開會至半夜12點，究竟在急什麼？!明明第三次會議還有六天的時間，難道又要蠻橫通過那些爭議法案嗎？而且，立法院不只有公務員與立法委員，立法委員本於職責該開會，但是還有很多是用勞基法的約聘僱人員，依據勞基法規定連續上班以12小時為限，立法院九點開會頂多到晚上九點，怎可延長至半夜？立法者豈可帶頭違法？

過去立法院上演「表決不斷電」時，立委陳宜民曾向台北市勞工局賴香伶局長檢舉，之後，立法院改以輪班方式，避免議事人員超時工作而過勞。陳宜民質疑，今天的延長開會難道是民進黨精心布置的局，一切都儘早因應，讓議事人員得以輪班？否則，絕對違背勞基法第32條第二項規定：「延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時」！

(中時 )