台灣漁業在2015年10月，被歐盟列入黃牌警告。 蔡英文總統今天表示， 經過業者和政府一起努力，就在今天達成了解除黃牌警告的目標，「守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了！」

2015年10月，台灣被歐盟列入「打擊非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業不合作國家警告，也就是所謂的黃牌警告。

蔡英文今天在臉書表示，因為黃牌的影響，有些國際貿易商不願意購買台灣的水產，魚價更因為貿易商擔心台灣被進一步列入紅牌名單，而有下滑的趨勢。有整整四年時間，我們的遠洋漁業在國際牽制的風險下，發展受到限制。

她說，還好，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，我們的捕撈管理持續強化，行政院也成立 跨部會打擊IUU漁業專案小組，來整合相關單位共同因應，就在今天，我們達成了解除黃牌警告的目標！守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了。

(工商 )