台灣漁業在2015年10月，被歐盟列入黃牌警告。 蔡英文總統今天表示， 經過業者和政府一起努力，就在今天達成了解除黃牌警告的目標，「守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了！」
2015年10月，台灣被歐盟列入「打擊非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業不合作國家警告，也就是所謂的黃牌警告。
蔡英文今天在臉書表示，因為黃牌的影響，有些國際貿易商不願意購買台灣的水產，魚價更因為貿易商擔心台灣被進一步列入紅牌名單，而有下滑的趨勢。有整整四年時間，我們的遠洋漁業在國際牽制的風險下，發展受到限制。
她說，還好，經過漁民、漁會、公會及進出口業者和政府一起努力，我們的捕撈管理持續強化，行政院也成立 跨部會打擊IUU漁業專案小組，來整合相關單位共同因應，就在今天，我們達成了解除黃牌警告的目標！守護年產值四百多億的漁產外銷，我們成功了。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。