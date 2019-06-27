立法院今三讀修正《工廠輔導管理法》，原先政院版未設立落日條款，引發環團痛批；民進黨團昨提出修正動議，特定工廠登記證有20年落日條款，農地違章工廠最遲需於2039年前轉行為合法工廠。新法也增訂吹哨者條款，民眾可檢舉沒有轉型、遷廠的未登記工廠，經濟部將給予獎勵。

此外，國民黨提出修正動議，要求行政院設立「工廠管理輔導會報」，並由行政院長擔任召集人，進行跨部會協調解決違章工廠納管問題；但民進黨團反對，認為由經濟部設立跨部會報即可。由於朝野協商沒達成共識，《工輔法》最後採取逐條表決，二、三讀流程耗時4個多小時。

新法明定，如果是2016年5月20日之後新增的違章工廠，經濟部及各縣市府將依法停止供電、供水並拆除；若是2016年5月19日以前的違章工廠，各縣市府應於新法施行後的6個月內，擬定轄區內的未登記工廠管理輔導計畫，並報請經濟部核定。

新法明定，低汙染的違章工廠需在新法施行後2年內申請納管，並在3年內提出工廠改善計畫，至取得特定工廠登記證前，需每年繳交納管輔導金，若沒繳交縣市主管機關可駁回申請或廢止工廠改善計畫；業者應在改善計畫核定後2年完成，但有正當理由未能完成，可申請展延。

新法明定，如果不能在10年內依法取得特定工廠登記證，業者的工廠改善計畫將在期限內失去效力；違章工廠取得的特定工廠登記證，自新法頒布施行後20年，將失去效力，所以不論業者是何時取得特定工廠登記證，農地違章工廠都須於2039年轉型為合法工廠。

但新法也規範不得轉型的違章工廠範疇，如工廠生產法令禁止產品，或是經濟部、縣市政府公告不宜設立工廠的業者，就不得申請輔導納管；若業者取得特定工廠登記證後，得依規定辦理土地變更。

新法也明定，為達成違章工廠全面納管，經濟部需設立工廠管理會報，由相關部會及縣市政府及民間團體參與，推動並檢討工廠管理輔導措施。

至於外界爭議的「就地合法」條款，立院三讀條文以附帶決議處理，指經濟部可輔導業者依《產業創新條例》，規劃2公頃至5公頃的鄉村型或在地型小型產業園區。

不過朝野對於「工廠管理會報」的主持部會沒達成共識，藍委林奕華批評，表示若不是行政院長主持，主持人可能只是部會的小科長，會報淪為形式；國民黨團總召曾銘宗則痛批，希望加入行政院長主持的督導會報，但民進黨不願意，國民黨將不對這個法案背書，否則將淪為「改革罪犯」。

(中時 )