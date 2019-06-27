大陸國家主席習近平27日在日本大阪會見韓國總統文在寅。習近平指出，加強陸韓友好合作符合歷史潮流，也是兩國人心所向。陸方願同韓方堅持以誠相待，努力實現合作共贏，推動兩國關系不斷向前發展，並為朝鮮半島和地區和平穩定作出貢獻。

習近平表示，雙方要保持各層次溝通，把穩雙邊關系發展大方向。要把握共建「一帶一路」機遇，加快陸韓自由貿易協定第二階段談判，不斷擴大貿易、科技、財經、環保等領域合作。要積極開展人文交流，鞏固陸韓民間友好。

而文在寅則稱，在我和習近平主席共同引領下，韓陸關系發展勢頭喜人。韓方願同陸方加強高層交往，推進各領域對話合作，盡快完成韓陸自由貿易協定第二階段談判，將韓陸關系提升到新的水平。韓方願同陸方共建「一帶一路」，合作拓展第三方市場。韓方願同陸方一道，維護多邊主義、自由貿易和開放型世界經濟，這對韓國利益攸關。

兩國元首還就朝鮮半島形勢交換了看法。習近平表示，我上周應邀對朝鮮進行了國事訪問，同金正恩委員長就陸朝關系、半島形勢深入交換了意見。從我這次訪問朝鮮和近期各方面情況看，半島緩和對話的大勢沒有變，政治解決仍是各方的優先選項。

對於半島無核化議題。文在寅表示，幾天前，習近平主席訪問朝鮮，為推動半島對話勢頭和維護半島和平穩定發揮了建設性作用，作出了重要貢獻。韓方對此高度讚賞。韓方將繼續致力於改善南北關系，願同陸方加強合作，為實現無核化目標和永久和平穩定作出貢獻。

(中時 )