基隆司法大廈外觀。（張穎齊攝）

有「偽娘乾洗大盜」之稱的32歲張威欽，以「雌雄莫辨」的方法行騙全台，曾經同時假扮姊弟2種身分，還給自己注射女性荷爾蒙，讓自己有爆乳身材，男扮女裝網路約炮。2017年11月故技重施，和1名陳姓男子約到民宿，趁機偷取陳男與民宿老闆的財物，基隆地院昨（26）日依竊盜罪判張1年6月徒刑。

張威欽近10年來，犯下多起竊盜案，都是用男扮女裝約炮方式行騙，且花招百出、手法不斷進化。去年1月間，才在skout通訊軟體上，用「艾莉」的暱稱，與王男相約在基隆火車站見面，張男身穿火辣女裝、頭戴長髮，並露出爆乳假奶赴約，隨後盜取對方信用卡盜刷，今年3月被基隆地院判3個月徒刑，得易科罰金。

無獨有偶，基隆地院昨日又有新案出爐，檢警調查，張男2017年11月下午，又騙另1名陳男相見，並趁投宿到新北市瑞芳區的民宿時，趁陳男睡著竊取對方5張金融卡、6張信用卡、身分證、駕照與3000元現金。

張男正要落跑時，又發現民宿的邱姓老闆不在店內，順手再摸走邱男放在廚房中的錢包，偷走金融卡、身分證、現金2600元。張男隨後遭報警逮捕，基隆地院審結，依照竊盜罪，判處張男合併應執行1年6個月有期徒刑。

(中時 )