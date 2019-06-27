大陸國家主席習近平27日晚間在大阪與日本首相安倍晉三舉行高峰會談，他接受安倍明年春天以國賓身分訪日之邀表示，「明年春天再度赴日進行國事訪問是個極好的想法」。

習近平為出席28、29日在大阪舉行的20國集團(G20)峰會於27日抵達大阪，晚間與日本首相安倍晉三舉行高峰會談，並接受安倍的晚宴款待。

G20的東道主安倍在會談前表示，去年10月訪問大陸，日中關係回到正常的成長軌跡，雙方也達成以協調取代競爭的日中關係發展新3原則之共識。今年5月日本從平成走入令和的新時代，大陸今年也迎接建國70周年，面對日中新時代的契機，希望雙方能坦率交換意見。他邀請習近平明年櫻花盛開時，以國賓身分再度訪問日本，讓雙方關係往更高的階段邁進。

習近平回應表示，明年春天訪日是極好的想法，希望能緊密保持聯繫。今年是中國建國70周年，日本也進入令和時代，兩國關係站在新的歷史起點上。他願與安倍一起加強高層的戰略領導力，盡力構建符合新時代需求的中日關係。

習近平還強調，這次G20峰會是在世界經濟局勢更複雜的情況下舉行，意義重大且受到廣大的注目。期待峰會上各國能有共通的認識，為守護多國間主義和自由貿易，一起明確地發出訊息，以成為世界經濟發展的原動力，開創新的時代。

習近平就任大陸國家主席後首度訪日，2010年11月時任國家主席的胡錦濤曾為出席在橫濱舉行的亞太經合會訪日，這次是大陸國家主席時隔近9年的訪日。

(中時 )