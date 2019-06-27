左鎮區農會每年芒果節活動推出的風味餐辦桌是一大特色，今年7月13日的「樹蔭下ㄟ風味餐」，每桌5500元，即日起開放訂位。（劉秀芬攝）

左鎮區農會每年芒果節活動推出的風味餐辦桌是一大特色，今年7月13日的「樹蔭下ㄟ風味餐」，每桌5500元，即日起開放訂位。（劉秀芬攝）

為迎接左鎮芒果節來訪人潮，左鎮區農會幫民眾解決民生食的問題，7月13日中午推出「樹蔭下ㄟ風味餐」，由名廚王忠威師傅精心設計10道佳餚，以芒果及在地食材入菜，還可參加摸彩。人數不足無法訂桌遊客，亦可購買「左鎮農遊體驗券」套票，行程包含採芒果、化石園區體驗，歡迎民眾一起來吃辦桌。

左鎮芒果節「左鎮椪一夏」即將於7月13至14日於左鎮驛站展開，左鎮區農會及區公所27日舉辦記者會，介紹「樹蔭下ㄟ風味餐」菜色，此次主菜「破布子菇菇雞湯」主要食材為精選左鎮出產之土雞加入冬蟲夏草等中藥燉煮，食用時搭配各式鮮菇食用，是夏季涼補的好食材。

其他如破布子石斑魚、芒果紅燒魚片、干貝蝦捲芒果沙律、竹筍海鮮粥、鮮筍炒松坂等，都是主廚王忠威嚴選在地食材精心設計，每道菜色口味均老少咸宜。一桌10道只要5500元，附贈摸彩券一張及飲料2瓶，即日起開放訂位至7月9日截止。

另外農會亦推出套票形式的「左鎮農遊體驗券」，每張850元，行程包含專車接送採芒果、化石園區體驗，同樣可以享用10道在地特色佳餚。

左鎮區區長李耀州表示，為促銷在地農產與美食，7月1日至12日加碼推出「左鎮購物美食節」，凡至左鎮美食地圖餐廳消費滿100元，送抽獎券1張，13日芒果節活動時將抽出7吋平板電腦、變速摺疊腳踏車、電鍋、風扇等豐富獎品，歡迎民眾趁暑假到左鎮來旅遊。

(中時 )